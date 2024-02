Prevenire la clasa I

Pentru al noualea an consecutiv, elevii de clasa I vor primi informatii importante de la politisti, legate de potentialele pericole si furnizarea de solutii, prin metode educative specifice varstei lor. Proiectul "Scoala Sigurantei Tedi" se deruleaza in baza protocolului de colaborare incheiat intre Inspectoratul General al Politiei Romane si o firma privata, alaturi de partenerul Ministerul Educatiei Nationale. Pana in prezent, in judetul Brasov 380 elevi au beneficiat de recomandarile ... citește toată știrea