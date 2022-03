Preventiv, dupa 40 de ani de "pace": Primaria isi trimite oamenii prin blocuri, la adaposturile "de razboi"

Avand in vedere situatia tot mai complicata de pe frontul ucrainean, dar si faptul ca evolutia viitoare este imprevizibila, autoritatile locale din Brasov incep sa "ia la mana" adaposturile civile ce pot fi folosite in caz de razboi. Potrivit evidentelor, in municipiul Brasov apar 144 de adaposturi, insa acestea nu au mai fost verificate in amanunt, pentru a se vedea care este starea acestora.De altfel, marti, 1 martie, in timpul sedintei de plen a Consiliului Local Brasov, primarul ... citeste toata stirea