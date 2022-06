Prezenta sub 30% la referendumul de la Dumbravita

Locuitorii comunei Dumbravita au fost asteptati duminica, 19 iunie, la urne, pentru a se pronunta daca il mai vor sau nu ca primar pe liberalul Popa Zachiu. Acesta este primul referendum organizat in Romania pentru demiterea unui primar si a fost initiat de USR in luna aprilie a anului 2021, la doar cateva luni de alegerile locale din luna septembrie 2020.Reclamatia principala a USR-istilor, a fost ca, in 18 ani, actualul edil "nu a facut nimic", iar comuna are nevoie de o schimbare. Cel ... citeste toata stirea