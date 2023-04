Scoala Altfel a debutat cu o zi in care elevii Scolii Gimnaziale nr. 6 "Iacob Muresianu" din Brasov au predat o lectie despre dragostea si grija pentru natura. Peste 170 de elevi din 7 clase din ciclul primar s-au deplasat la doar cativa pasi de locul in care invata zilnic si, desi au mers in Parcul Schaeffler, unde s-ar fi putut juca si bucura de toate facilitatile, au decis sa ecologizeze zona.Proiectul Regional "Natura - Dragostea mea!", aflat la a VI-a editie, se deruleaza in parteneriat ... citeste toata stirea