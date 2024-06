182 de elevi din Scoala Gimnaziala nr. 9 ,, Nicolae Orghidan" invata sa devina tineri eco-friendly, prin proiectul "Prietenii naturii - o altfel de scoala pentru elevii brasoveni". Este derulat de Asociatia "Aici pentru tine", pana in 6 august."Ii invatam pe copii sa fie lideri in protejarea mediului, sa impartaseasca mesajul mai departe cu prietenii lor in mediul online prin activitatile de promovare desfasurate in cadrul proiectului. Ne concentram pe invatarea practica: plimbari prin padure, ... citește toată știrea