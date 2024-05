Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost impuscat miercuri, 15 mai, in fata casei de cultura din orasul Handlova dupa o sedinta de Guvern. Agresorul in varsta de 71 de ani a fost arestat.Potrivit martorilor aflati la fata locului, Robert Fico s-a apropiat de oameni pentru a-i saluta, moment in care s-au auzit mai multe focuri de arma. Premierul a fost impuscat si vazut cum a cazut la pamantPotrivit presei locale, premierul Fico a fost ranit in abdomen. Un mesaj publicat pe pagina de ... citește toată știrea