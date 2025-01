A fost data prima amenda de circulatie in baza sistemului e-Sigur: E vorba de camerele si radarele care au fost montate pe mai multe drumuri din tara, sistem operationalizat incepand cu data de 1 ianuarie 2025. Prima amenda a primit-o o soferita de 28 de ani din Vrancea. Conducea cu 73 de km/h in Adjud, fapta pentru care a fost sanctionata cu 810 lei si 3 puncte de penalizare.Momentan, sistemul e-Sigur functioneaza pe autostrazile A1 si A2, dar si in judetul ... citește toată știrea