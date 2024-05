Prima capela mortuara la Comana

Comana de Jos este primul sat al comunei Comana care va avea capela mortuara. "A fost finalizat inclusiv acoperisul, iar in momentul acesta se lucreaza la interior si la montarea usilor si ferestrelor. Estimam ca in 2-3 luni va fi gata", a precizat Rosala Flaviu Mihai, viceprimar cu atributii de primar, pentru "Salut Fagaras".Capela mortuara de la Comana de Jos este o investitie facuta exclusiv din bugetul local. S-a facut economie la buget in fiecare an, banii s-au reportat in fondul de ... citește toată știrea