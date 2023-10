Prima Conferinta Nationala a Punctelor Gastronomice Locale din Romania are loc in acest weekend, la Vama Buzaului.Prima editie a Conferintei Nationale a Punctelor Gastronomice Locale va avea loc in zilele de 21-22 octombrie la Vama Buzaului, in organizarea Asociatiei Gastro Local.Comuna brasoveana, care este si statiune turistica de interes local, se poate mandri cu un numar de 13 astfel de ... citeste toata stirea