Duminica, 26 noiembrie, aeroportul din Ghimbav a bifat inca o premiera: prima degivrare, necesara deoarece la Brasov au fost - 2 grade Celsius.Aeronavele care decoleaza pe frig extrem sunt curatate de gheata ce poate afecta comenzile. In acest caz, peste avionul Wizz Air care a decolat spre Dortmund a fost pulverizata o substanta speciala. In general, procedura dureaza intre 15 si 40 de minute, in functie de temperatura de afara si de dimensiunile aeronavei. De fiecare data, avionul este ... citeste toata stirea