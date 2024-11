Prima deszapezire: 10 utilaje in Poiana Brasov, 10 utilaje pe DN 1, DN 1A, DN 11, DN 13, DN 73

Avand in vedere ca iarna a inceput sa isi faca prezenta, duminica, 10 noiembrie, pe strazile din municipiul Brasov si pe drumurile nationale din judet au fost scoase utilajele de deszapezire, pentru a raspandi material antiderapant.Astfel, potrivit Primariei Brasov, pe strazile in municipiul resedinta de judet au intervenit 10 utilaje ale operatorului local de deszapezire, SC Comprest SA."In aceasta dimineata, 10 utilaje de deszapezire au actionat cu material antiderapant in zonele inalte ... citește toată știrea