Jill Biden, Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, va veni in Romania, pentru a se intalni cu refugiatii ucraineni.Prima doamna a SUA, Jill Biden va calatori in Europa de Est in cursul acestei saptamani.Ea se va deplasa in Romania si Slovacia pentru a se intalni cu refugiatii ucraineni.Sotia presedintelui Joe Biden ... citeste toata stirea