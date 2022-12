Prima editie a Concursului National de Animatie "World of Animation", la Reduta. Programul proiectului ACT ART

Prima editie a Concursului National de Animatie "World of Animation", eveniment sustinut de NewsBV.ro, are loc vineri, la Centrul Cultural Reduta.Concursul de animatie face parte din proiectul ACT ART implementat de Centrul Cultural "Reduta" cu scopul de a reconecta creatorii de arta la activitati colaborative si interdisciplinare, arta si tehnologie.Pentru a stimula sectorul creativ si cultural contemporan, Centrul Cultural "Reduta" isi propune prin Proiectul ACT ART sa sustina in ... citeste toata stirea