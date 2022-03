Prima editie a "Pietei producatorilor brasoveni", sambata, in Piata Star

Brasovenii sunt invitati la primul targ al producatorilor locali organizat de Serviciul Public Administrare Piete, pe platoul Pietei Agroalimentare Star, care va avea loc sambata, 26 martie, incepand cu ora 9.00."Sambata aceasta, piata Star prinde viata, savoare si gust, incepand cu ora 9, in *Piata producatorilor brasoveni*. Acest eveniment va aduce laolalta 14 producatori locali, atestati conform prevederilor in vigoare si sub controlul strict al medicilor DSVSA Brasov, care vor oferi ... citeste toata stirea