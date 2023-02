Prima expozitie temporara dedicata afiselor din Romania socialista, in expozitie la Muzeul Amintirilor din Comunism

O "Calatorie vizuala in grafica Epocii de Aur" va propun cei de la Muzeul Amintirilor din Comunism in luna februarie, cand deschid prima expozitie temporara dedicata afiselor din Romania socialista. Expozitia prezinta afise din colectia privata a colectionarului Lucian C. Oancea. Proiectul expozitional se concentreaza pe doua arii principale de preocupare ale colectionarului. O prima categorie este destinata evenimentelor science fiction din Romania anilor '80. Printre cel sapte afise originale ... citeste toata stirea