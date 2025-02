Prima factura pentru curatenia de pe drumurile nationale din acest an: aproape 230.000 de lei

Drumarii brasoveni au decis in 2023 sa externalizeze serviciul de salubrizare a drumurilor nationale care traverseaza judetul, tinand cont ca angajatii sectiei nu prea mai au timp de alte lucrari dat fiind volumul mare de munca la acest capitol.Aceste servicii sunt prestate de catre compania Comprest in baza unui acord-cadru valabil pentru o perioada de 4 ani. La inceput de an, s-a taiat prima "factura" pentru curatenia din 2025, valoarea fiind de 191.847,9 lei fara TVA, respectiv 228.299 lei ... citește toată știrea