Din 2 mai, Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov are primul salvator montan femeie care lucreaza in cadrul acestei institutii. Inainte de a se angaja, Timar Kincso Katalin, studenta la Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov, a fost voluntar la Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov timp de un an si, au spus colegii ei, nu a lipsit de la nicio "convocare". Inainte de a veni la Brasov, ... citeste toata stirea