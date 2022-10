Prima gala a femeilor de afaceri din HoReCa a adus un premiu si Brasovului

HoReCa Women Awards Gala este primul eveniment din Romania care si-a propus sa promoveze femeile de afaceri din domeniul ospitalitatii. Joi, 29 septembrie, o brasoveanca a castigat premiul cel mare la una din categoriile pentru care gala ofera recunoastere: "Best Pastry Chef chocolatier" din Romania 2022 este Alina Lungu."Consider ca am reusit sa cream o comunitate a bunului gust si a calitatii, in care a primat educatia; educatia celor mici prin ateliere, dar si a adultilor, prin degustarile ... citeste toata stirea