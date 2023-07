Luni, 17 iulie, modulul national specializat de stins incendii de padure dislocat din Romania a actionat pentru lichidarea unui incendiu in Grecia, in zona Kouvaras, situata la Sud de Atena."Peste 30 de pompieri romani, printre care si 5 pompieri brasoveni, incadrand 4 masini de stingere si 1 cisterna de mare capacitate, intervin pentru localizarea si lichidarea incendiului care afecteaza o suprafata considerabila de vegetatie uscata. Pompierii romani actioneaza in ... citeste toata stirea