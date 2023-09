Nasterea Maicii Domnului este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, inceput de la 1 septembrie. Este cea mai mare sarbatoare a toamnei si se sarbatoreste in fiecare an pe data de 8 septembrie, atat in biserica ortodoxa, cat si in cea catolica.Ziua a fost stabilita in a opta zi din anul bisericesc, pentru ca cifra opt simbolizeaza ziua vesniciei, viata fara de sfarsit, iar datorita ei, Fiul Cel vesnic al lui Dumnezeu S-a intrupat, a biruit moartea si a daruit oamenilor ... citeste toata stirea