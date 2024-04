Prima padure urbana la Victoria. Ampla actiune de impadurire, astazi

Prima padure urbana la Victoria. Actiunea de plantare se desfasoara, astazi.O ampla actiune de impadurire are loc in orasul Victoria, astazi, 13 aprilie incepand cu ora 9.30.Actiunea va fi realizata de Asociatia Act for Tomorrow, unul dintre cele mai mari ONG-uri de mediu din Romania, fiind finantata prin programul "Romania planteaza pentru maine", cea mai mare initiativa privata de plantare din Romania, initiata de OMV Petrom.Astfel se va realiza in orasul de la poalele Fagarasilor prima ... citește toată știrea