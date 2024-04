Prima piata volanta din acest an

Sambata, 6 aprilie, sunteti asteptati la targul volant de pe aleea pietonala din cartierul Racadau. Este prima piata volanta care se deschide in aceasta primavara, din seria celor care vor fi organizate in mai multe zone din oras. La targul volant de sambata are loc si evenimentul "Parte de carte", actiune de schimb de carti si ateliere pentru copii."Vom avea produse de sezon, dar si branzeturi, produse lactate proaspete si multe alte bunatati care asteapta sa fie descoperite. Ca un ... citește toată știrea