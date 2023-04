Municipalitatea demareaza, saptamana viitoare, programul de vanzare a produselor agro-alimentare prin intermediul pietelor volante.Prima piata de acest fel va fi deschisa in 6 mai, in cartierul Valea Cetatii, in capatul pietonalului dinspre Parcul Ursu'.Urmeaza, in 13 mai, piata volanta din cartierul Schei, in Piata Unirii, apoi, in 20 mai, in cartierul Noua, pe str. Levanticai, si in 27 mai, in cartierul Triaj, la capatul de linie RATBV.In cadrul acestor piete vor participa producatorii ... citeste toata stirea