Prima prelevare multi-organ la Brasov

Un pacient in moarte cerebrala a oferit o noua sansa unor oameni aflati in suferinta. Joi, 30 mai 2024, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov a fost facuta prima prelevare multiorgan din acest an."In dupa-amiaza zilei de 30 mai, familia pacientului aflat in moarte cerebrala, trecand peste teribila veste, a avut puterea de a darui o noua sansa la viata altor oameni aflati in suferinta. In aceiasi noapte, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a avut loc prelevarea ... citește toată știrea