"Prima Scoala Romaneasca" din Brasov, reprezentata la Art Safari Bucuresti

In perioada 7 martie - 28 iulie 2024, la Palatul Dacia-Romania, Str. Lipscani nr. 18-20 - Art Safari Bucuresti s-a deschis expozitia Istoria romanilor in 100 de portrete, organizata in parteneriat cu Muzeul National de Istorie al Romaniei. Expozitia este organizata in cadrul celei de-a 14-aeditii Art Safari, curatorul acesteia fiind Cornel Ilie.Expozitia prezinta 100 de personalitati istorice, culturale si sportive care au marcat istoria Romaniei si cuprinde lucrari de arta (picturi, desene, ... citește toată știrea