Prima Scoala Romaneasca, relocata in Casa Barac

Foto: READUSA LA VIATA. "Casa Barac", o cladire-monument istoric de secol XIX situata in curtea Bisericii "Sf. Nicolae" din Scheii Brasovului, in apropierea Primei Scoli Romanesti, a fost reparata pe parcursul a doi ani (2022 - 2023) si practic a prins viata, pastrandu-si in totalitate aspectul originar.Muzeul Prima Scoala Romaneasca, din curtea Bisericii "Sf. Nicolae" din Brasov, functioneaza in aceasta perioada in Casa Barac, din Piata Unirii. Mutarea tuturor colectiilor din cladirea de ... citește toată știrea