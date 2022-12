Simfonia nr.1 in La major, prima simfonie romaneasca, scrisa de George Stephanescu (fondatorul Operei Romane), in 1869, la Paris, va putea fi ascultata joi, 8 decembrie, ora 19.00, la Filarmonica Brasov. Simfonia va fi interpretata de orchestra Filarmonicii Brasov, dirijata de maestrul Cristian Spataru.Tot joi seara, in cadrul aceluiasi concert, brasovenii il vor putea asculta si pe ... citeste toata stirea