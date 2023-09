Primaria Brasov a lansat licitatia de lucrari traseul pentru biciclisti ce porneste de la Terminalul RATBV Poienelor, trece pe la Gara Brasov si ajunge in Centrul Civic, la Camera de Comert si Industrie. Conform anuntului reprezentantilor municipalitatii brasovene, ofertele din partea constructorilor interesati sunt asteptate pana in 22 septembrie, iar valoarea estimata a contractului este de 15.586.420 lei, fara TVA.Investitia consta in realizarea infrastructurii integrate pentru ciclism si ... citeste toata stirea