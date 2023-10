Jucarii, carti si haine au schimbat, in acest sfarsit de saptamana copiii intre ei, in Piata la Star. Lucrurile au fost aduse de parinti pentru a fi schimbate sau pur si simplu donate, intr-o "Targuiala de mamici cu pitici", un eveniment sub egida Serviciului Public Administrare Piete Brasov."Ideea a fost sa ne adunam, sa donam, sa ne targuim, sa se targuie copiii, a fost pentru socializare, pentru diversificare, pentru voie buna, pentru colorat pe asphalt, pentru atelierul de picture. Nu a ... citeste toata stirea