Prima transa de vouchere sociale ajunge la beneficiari in perioada 20 - 24 iunie

Prima transa de vouchere sociale, in valoare de 250 lei, va ajunge la primii beneficiari peste aproximativ doua saptamani.Prima transa de tichete sociale va ajunge la beneficiari in perioada 20 - 24 iunie, a anuntat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE)."Incarcarea voucherelor se va face dupa ce se incheie procesul de distribuire, asa ca ajutoarele aferente transei I vor ajunge la beneficiari in perioada 20.06.2022-24.06.2022", precizeaza Ministerul Investitiilor si ... citeste toata stirea