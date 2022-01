Primar condamnat la inchisoare pentru ca a incasat subventiile APIA in numele crescatorilor de animale

Pedeapsa cu inchisoarea pentru un fost primar care s-a folosit de crescatorii de animale pentru a obtine ilegal subventia pe pasune, dupa ce a concesionat in numele fermierilor 1.680 ha.Suprafata reprezenta izlazul comunal, iar edilul a solicitat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) subventia pe suprafata in contul crescatorilor de animale. Aceste demersuri au avut ca urmare obtinerea de catre Primaria Hoghiz a unor fonduri nerambursabile in valoare de 5.960.034 lei, ... citeste toata stirea