Primar din Esara Fagarasului condamnat pentru abuz in serviciu. Contabila si fiica edilului, condamnate si ele, vor face munca in folosul comunitatii

3 ani de inchisoare cu suspendare, 100 de zile de munca in folosul comunitatii si interzicerea unor drepturi. Este condamnarea data de Curtea de Apel Brasov fostului primar al comunei Sambata de Sus, Vasile Andreas, pe care l-a gasit vinovat de abuz in serviciu. Hotararea nr. 358 emisa la 18 mai 2022 este definitiva. Nu este singurul condamnat in dosarul 1728/62/2018. Elena Andreas, fiica fostului edil, va efectua la randu-i 100 de zile de munca in folosul comunitatii, condamnarea fiind de 3 ... citeste toata stirea