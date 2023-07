Administratia Fondului de Mediu (AFM) a aprobat cererea de finantare depusa de Primaria Brasov ce vizeaza amplasarea a 15 statii de incarcare in oras. Valoarea finantarii este de 2.849.549 lei, iar statiile vor fi amplasare in zone intens circulate din Brasov. Cele 15 statii fac parte dintr-un pachet de dezvoltare a unei retele de aproximativ 250 de statii de incarcare amplasate in zonele intens circulate, in cartiere si in statiile de taxi.Conform informatiilor Primariei Brasov, in oras sunt ... citeste toata stirea