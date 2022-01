Primaria anunta ca s-a intervenit cu peste 40 de utilaje de deszapezire, in ultimele 12 ore, pe strazile din municipiul Brasov si Poiana

Dupa inceperea ninsorii, atat aseara, cat si in aceasta dimineata, 44 utilaje ale firmei de deszapezire Comprest au actionat pe strazile Brasovului si din Poiana Brasov, astfel incat circulatia, in aceasta dimineata, se desfasoara in conditii bune.Primele utilaje au iesit dupa ora 21.00, cand a inceput ninsoarea, iar dupa ce au asigurat deszapezirea s-au retras in baze, iar in aceasta dimineata, dupa ora 4.00, au iesit din nou pe strazile din Brasov, pe drumul de Poiana si ... citeste toata stirea