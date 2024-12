Primaria anunta extinderea Cimitirului Municipal Brasov

Cimitirul Municipal Brasov va intra intr-un program de modernizare si extindere. Planul pentru "Municipal" a fost anuntat vineri, 6 decembrie, de primarul Brasovului, George Scripcaru. Astfel, pentru extinderea Cimitirului Municipal, Primaria Brasov ia in calcul sa foloseasca un teren din spatele cimitirului, aflat in proprietatea municipalitatii. "Acolo ar putea fi amenajate cateva sute de morminte si este posibila o astfel de investitie".Anul trecut, in luna octombrie, fostul viceprimar al ... citește toată știrea