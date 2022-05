Primaria Bran va plati 900.954 lei pentru un nou sistem de iluminat

Comuna Bran va intra in secolul XXI in ceea ce priveste iluminatul public, iar nota de plata va fi destul de mare. Astfel, Primaria Bran a semnat zilele trecute un contract in valoare de 900.954 lei (inclusiv TVA) cu firma Elbi Energy Projects din Bucuresti, reabilitarea, modernizarea si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public comunei.Contractul prevede demontarea aparatelor de iluminat existente si a elementelor conexe ... citeste toata stirea