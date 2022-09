Primaria Brasov a anuntat ca a incheiat prima etapa a programului de semaforizare a trecerilor de pietoni

Primaria Brasov a anuntat miercuri, 21 septembrie, ca a fost pus in functiune ultimul semafor la o trecere de pietoni din cadrul primei etape a programului de crestere a sigurantei la trecerile de pietoni, stabilit la inceputul anului trecut impreuna cu reprezentantii Politiei Municipiului Brasov. Astfel, conform declaratiei primarului municipiului Brasov, Allen Coliban, "in cadrul acestui program am reusit sa ajungem la 50 de semafoare pentru pietoni, dintre care 36 sunt semafoare cu buton, ... citeste toata stirea