Primaria Brasov a cerut sprijinul financiar al Guvernului pentru reabilitarea celor 153 de adaposturi de protectie civila

Astazi, 8 aprilie, primarul Allen Coliban a prezentat raportul privind starea actuala a adaposturilor de protectie civila de pe raza municipiului Brasov, aflate in patrimoniul municipalitatii.Documentul contine analiza detaliata a situatiei adaposturilor civile, precum si interventiile necesare pentru ca acestea sa asigure protejarea populatiei in caz de catastrofa sau conflict armat. In cadrul aceleiasi conferinte primarul a facut un apel la Guvernul Romaniei sa se implice activ, inclusiv ... citeste toata stirea