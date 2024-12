Primaria Brasov a gasit un diriginte de santier pentru inchiderea rampei de gunoi de la Timis-Triaj

Amanat multi ani, proiectul de inchidere a depozitului de deseuri menajere a Brasovului din zona Timis - Triaj a intrat in linie dreapta. Astfel, dupa ce, la finalul lunii octombrie, Primaria Brasov a semnat cu firma Inoveco din orasul Voluntari un contract in valoare de 34.447.671 lei (inclusiv TVA) pentru proiectarea si executia lucrarilor, in 9 decembrie, municipalitatea brasoveana a atribuit si contractul pentru dirigentia de santier. Mai exact, potrivit datelor disponibile pe platforma ... citește toată știrea