Primaria Brasov "a impacat si capra si varza"

Parcul Eroilor Revolutiei din Brasov (de langa sediul central al postei) va intra anul acesta in reabilitare. Anuntul a fost facut luni, 16 ianuarie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, in timpul prezentarii bugetului local pe anul 2023. In parc va fi amplasata statuia propusa de mama unui brasovean ucis in timpul Revolutiei, dar va fi pastrata si crucea de inox, aceasta fiind dorinta revolutionarilor.Astfel, edilul a anuntat ca, in prima faza, pentru acest proiect se va aloca suma de 500. ... citeste toata stirea