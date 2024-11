Primaria Brasov a inceput campania plantarilor de toamna

In perioada urmatoare vor fi plantati 400 de arbori - tei, mesteacan, castan, artar - pe aliniamentele stradale si in interiorul cartierelor.Din aceasta saptamana, municipalitatea a demarat campania de toamna pentru plantari de arbori. Aproximativ 400 de puieti de tei, mesteacan, castan si artar vor fi plantati in aliniamentele stradale si in cartiere.,,Saptamana aceasta am inceput plantarile de arbori in tot orasul. In prima etapa refacem aliniamentele stradale din mai multe zone sau ... citește toată știrea