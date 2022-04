Primaria Brasov a inceput demersurile urbanistice pentru a reface 6 vechi centrale termice de cartier

Primaria Brasov isi propune ca anul acesta sa reuseasca sa deschida un centru de permanenta medicala intr-o veche centrala termica. In 2022, cel putin in cazul a 6 foste puncte termice ar urma sa se finalizeze expertizele tehnice si partea de proiectare, astfel incat sa poata demara lucrarile de transformare a acestora in centre socio-educationale, culturale de cartier, dupa cum a declarat primarul Allen Coliban intr-un interviu acordat revistei de business Forward Brasov. "Prima centrala care ... citeste toata stirea