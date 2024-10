Primaria Brasov a inceput pregatirile pentru alegerile din toamna

Avand in vedere ca se apropie alegerile parlamentare si prezidentiale, autoritatile locale au inceput pregatirile pentru desfasurarea activitatilor ce le revin, una dintre ele fiind amplasarea panourilor electorale. Astfel, Primaria Brasov a semnat un contract in in valoare de 190.780 lei, cu firma brasoveana Oneluc Cosntruct SRL, pentru pregatirea si amplasarea panourilor de afisaj electoral, dar si demontarea lor.Pentru alegerile parlamentare si prezidentiale, in oras vor fi amplasate, ... citește toată știrea