Primaria Brasov a pus tunurile pe pietele agroalimentare. Pentru cine se face pregatirea de artilerie ca sa fie instalat sef?

Faptul ca Primaria Brasov face controale in pietele agroalimentare din municipiu este un lucru foarte bun si poate se reuseste ca vanzatorii sa fie cu adevarat cei care produc legume si fructe, nu intermediari care interzic accesul adevaratilor tarani.Unul dintre obiectivele Municipalitatii pentru acest an este schimbarea modului in care se desfasoara activitatea in pietele brasovene, astfel incat, prin cresterea prezentei numarului de producatori, tot mai ... citeste toata stirea