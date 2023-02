Primaria Brasov a reluat demersurile pentru consolidarea Drumului Poienii

Dupa ce anul trecut au fost facute doar lucrari provizorii pe sectorul afectat de alunecarea de teren de anul trecut din Drumul Poienii, anul acesta pe portiunea ar putea incepe si lucrarile de consolidare. Pentru aceste interventii, estimate la 5.802.876 lei, fara TVA, reprezentantii Primariei Brasov cauta un constructor, iar ofertele sunt asteptate pana in 2 martie. In cazul in care, va fi semnat contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor, constructorul va avea la dispozitie 5 luni ... citeste toata stirea