Primaria Brasov a reluat demersurile pentru constructia a doua noi crese

Primaria Brasov a depus de-a lungul timpului mai multe proiecte ce vizeaza constructia unor crese in vederea finantarii de catre Compania Nationala de Investitii. Deocamdata, acestea nu au fost pe lista de prioritati ale CNI, astfel ca proiectele au ramas in stadiu incipient. Totusi, edilii trebuie sa fie pregatiti cu "actele la zi" daca compania va bugeta lucrarile in acest an, astfel ca au reluat procedurile urbanistice pentru avizarea constructiei a doua astfel de unitati prescolare.Una ... citește toată știrea