Primaria Brasov, acuzata ca a cumparat un imobil in litigiu

Cumparata cu aproximativ un milion de euro de Primaria Brasov, cladirea de pe strada Constantin Lacea din Brasov (cartierul Schei) ar urma sa fie amenajata ca spatiu educational. Pentru a putea face investitiile necesare, municipalitatea brasoveana trebuie sa parcurga niste pasi birocratici. Astfel, in sedinta de plen de azi, 25 aprilie, Consiliul Local urmeaza sa dezbata un proiect de hotarare prin care cladirea achizitionata in luna martie a acestui an trece din domeniul privat in domeniul ... citește toată știrea