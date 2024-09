Primaria Brasov, amendata de Politie

Politistii brasoveni au amendat Primaria Brasov, pentru modul in care (nu) a administrat in mod drumurile publice din municipiul Brasov.Concret, este vorba despre o gura de canal neastupata si care nu a fost semnalizata corespunzator. Un sofer si-a avariat masina, iar oamenii legii care au venit la fata locului au luat decizia de a sanctiona contraventional Primaria Brasov cu suma de 11.600 de lei.Primaria Brasov a contestat amenda in insanta, care s-a pronuntat, in prima faza, zilele ... citește toată știrea