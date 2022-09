Primaria Brasov, amendata in urma unui audit. Sumele, suportate de functionarii care nu si-au indeplinit atributiile

Primaria Brasov a fost amendata pentru nerespectarea unor proceduri in derularea achizitiilor publice. Amenzile vor fi suportate de angajatii care nu si-au indeplinit atributiile.Functionari din Primaria Brasov au achitat trei amenzi in valoare totala de 15.000 de lei aplicate institutiei. Acestea au fost aplicate pentru nerespectarea unor proceduri in derularea achizitiilor publice, relateaza News.ro.Mai exact, sanctiunile au fost date pentru incalcarea prevederilor legislative in ceea ce ... citeste toata stirea