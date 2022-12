Primaria Brasov, amendata pentru carambolul de la Pasajul de la Darste. Procesul-verbal nu a ajuns la destinatar

Carambolul de duminica dimineata de pe pasajul de la Darste nu a ramas fara urmari. Astfel, luni, 5 decembrie, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov a anuntat ca in urma "evenimentului rutier produs pe podul din zona Darste, in dimineata zilei de 4 decembrie 2022, in care mai multe autovehicule s-au tamponat, rezultand avarierea acestora, in conformitate cu prevederile OUG nr 195/2002, administratorul drumului public (Municipiul Brasov, n.r.) a fost ... citeste toata stirea